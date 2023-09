Incidente mortale in autostrada: tremendo scontro tra bus e furgone, coinvolto anche un tir

Grave incidente sull'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano. Lo schianto, che ha coinvolto tre mezzi (tra cui un tir e un bus), si è verificato intorno alle 10 di venerdì 29 settembre, all'altezza di Chiaravalle, frazione del comune di Alseno (in provincia di Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante diretto verso Milano avrebbe improvvisamente perso uno pneumatico. Mentre il conducente si stava accostando nella corsia di emergenza, è sopraggiunto il tir che con tutta probabilità ha frenato per cercare di evitare l'impatto. Dietro di lui, purtroppo, il pullman e un furgone che procedeva nella stessa direzione non sono riusciti a fermarsi in tempo e si sono scontrati.

È stato un impatto molto violento, a seguito del quale sia l'autista del bus che l'uomo al volante del furgone sono rimasti incastrati: per estrarli è stato necessario un lungo e delicato intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fidenza. Sul posto oltre alle ambulanze sono arrivati anche due elicotteri.

Il quadro clinico dell'autista del bus, un 49enne toscano, è apparso immediatamente molto grave, con una gamba che è rimasta stritolata nelle lamiere. L'uomo è quindi andato in arresto cardiaco e, nonostante l'equipe sanitaria si sia prodigata a lungo nelle manovre di rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Nel frattempo è stato estratto dalla cabina di guida anche il conducente del furgone che ha riportato diversi traumi; una volta stabilizzato è stato elitrasportato dall'eliambulanza di Brescia all'ospedale maggiore di Parma in gravi condizioni per il suo immediato ricovero nel reparto di Rianimazione. Il conducente del tir è invece rimasto incolume, così come i passeggeri che si trovavano sull'autobus.

Per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio del velivoli sanitari, la Polstrada ha dovuto interrompere lo scorrere del traffico anche nella corsia opposta di marcia e si sono registrati oltre sei chilometri di coda in entrambe le direzioni e si è reso necessario prima chiudere l'ingresso del casello autostradale di Fidenza e successivamente anche lo svincolo di Parma per i veicoli diretti verso Milano.

