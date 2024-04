Inferno in autostrada: incidente e tir a fuoco, chiusa la A1. Code chilometriche

Il fumo nero si è alzato in cielo ed è stato avvistato anche a chilometri di distanza. Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco prima delle 16 nel tratto dell'Autostrada del Sole (A1) tra i caselli del Valdarno e di Battifolle, in provincia di Arezzo. Un tir ha preso fuoco e per questo il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. L'Italia si trova di colpo divisa in due e lunghe code si stanno creando nei tratti precedenti all'incendio, sia in direzione nord che sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda per portare sollievo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incidente in A1 oggi a San Giovanni Valdarno (Arezzo): Autostrada del Sole chiusa, traffico e code

Continuano ad aumentare i chilometri di coda dei mezzi che si sono ritrovati nella direttrice dell'Italia centrale, dove poco prima delle 16 un mezzo pesante ha preso fuoco in seguito a un incidente avvenuto in autostrada. Al casello di Arezzo, tuttora chiuso, ci sono 3 km di coda, mentre sono arrivati a 11 i chilometri delle auto in fila in autostrada in direzione Roma. Si consiglia sempre la viabilità alternativa indicata dal personale di Autostrade.

Cosa è successo, nel dettaglio? I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 15:45 nel tratto autostradale A1 al km 357 in direzione sud, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l'intera corsia. Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio che ha coinvolto sia il trattore stradale che il rimorchio. Nelle prime fasi di spegnimento è stato necessario chiudere anche la corsia opposta, quella in direzione nord.

Poco prima delle ore 16 sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Valdarno e Arezzo a causa dell'incidente avvenuto al km 357, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che poi ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire SR 69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 dalla stazione di Valdarno. Percorso inverso per chi è diretto verso Roma. Per le lunghe percorrenze verso Firenze si consiglia uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Roma.