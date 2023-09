Gravissimo incidente in autostrada: auto contro camion, muoiono mamma e figlia di 5 anni

Non hanno avuto scampo. Una donna di 49 anni, Maria Grazia Forgetta, originaria della provincia di Casertam e la figlia di soli 5 anni, hanno perso la vita oggi, mercoledì 27 settembre, in un incidente mortale avvenuto sull'A13, all'altezza del chilometro 40, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Secondo una prima ricostruzione il tamponamento, avvenuto intorno alle 15, avrebbe coinvolto un'autovettura e due mezzi pesanti. La vettura avrebbe colpito un camion, fermo in coda per un altro incidente accaduto poco più avanti (con quattro tir coinvolti). Dopo lo schianto l'auto sarebbe stata colpita anche da un altro mezzo pesante. Ma l'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire.

Per la 49enne e sua figlia non c'è stato nulla da fare. Nello schianto è rimasto ferito anche il padre della piccola vittima che era alla guida dell'auto, mentre il conducente del camion avrebbe riportato solo contusioni lievi. Sul posto sono giunti immediatamente sia i sanitari del 118, sia i vigili del fuoco, con anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici di Autostrade.

