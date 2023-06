Autobus travolge cinque auto in autostrada, si ribalta e finisce in una scarpata

Grave incidente stradale sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa: alle 4 del mattino i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti al km 100,5 dell'A16 in direzione Napoli nel territorio del comune di Vallesaccarda per una carambola che ha coinvolto cinque autovetture e un autobus, che si è ribaltato finendo in una scarpata. A bordo del bus trentotto passeggeri e due autisti.

Il bilancio è gravissimo: un decesso - recuperato nella scarpata - e quattordici feriti, successivamente affidati alle varie ambulanze giunte sul posto da tutta la provincia. I feriti sono stati immediatamente trasportati tra Avellino, Benevento, Ariano Irpino e anche altri ospedali. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo a sollevare l'autobus per verificare la presenza di altre persone travolte dal pesante mezzo.

Non si conosce ancora l'identità della vittima poiché, stando a quanto si apprende, si tratta di un cittadino extracomunitario privo dei documenti.

Alle ore 6:45 circa è stato riaperto il tratto autostradale tra Candela e Grottaminarda che era stato chiuso per permettere i soccorsi. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli.

Incidente in autostrada A16, cosa è successo

Secondo quanto si apprende sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra le autovetture, il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata in destra.

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Notizia in aggiornamento