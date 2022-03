Si schianta minibus che trasportava un gruppo di suore: 4 morti

Sono quattro le vittime del terribile incidente avvenuto poco prima delle 18 di ieri sulla corsia Sud della autostrada A16, a 4 chilometri dall’uscita di Cerignola ovest. I feriti invece sarebbero nove. Il gravissimo incidente stradale ha coinvolto un furgone con a bordo alcune suore salesiane dei sacri cuori, diretto verso sud, che è uscito fuori dalla sede stradale scavalcando il guard-rail. Il gruppo di religiose stava rientrando da Formia, in Puglia.

Il mezzo, probabilmente per lo scoppio di una ruota, si è ribaltato terminando la sua corsa in una cunetta. Per via del violento impatto una delle vittime è stata sbalzata fuori dall'abitacolo: è morta schiacciata dal mezzo sul quale viaggiava.

I feriti sono stati trasferiti al policlinico Riuniti di Foggia e all'ospedale Tatarella di Cerignola, ad eccezione di una persona trasportata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale (che indaga sull'accaduto), il personale della direzione 8° tronco di Bari, tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

Le immagini dal luogo della tragedia

Video Roberto D'Agostino, FoggiaToday