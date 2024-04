Tir si ribalta lungo la carreggiata: code chilometriche sull'autostrada A4

È una giornata di code e incidenti sulle autostrade della penisola. Oltre alla chiusura del tratto dell’A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo (provocata da un tir andato a fuoco) sono stati segnalati incolonnamenti anche lungo l'autostrada A4, all'altezza della barriera di Milano Est, in direzione Venezia. Come mostrano le foto un tir carico di lattine ha sbandato e si è messo di traverso lungo la carreggiata. Autostrade per l'Italia segnala una coda di 8 km tra il Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Milano est per incidente, consigliando come entrata per gli automobilisti diretti a Brescia quella di Monza.

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere i mezzi di emergenza del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia insieme alle squadre del soccorso stradale, necessarie per rimuovere carreggiata dal veicolo di imponenti dimensioni. Sul posto è stato al lavoro il personale dell'Officina Aliverti di Basiano insieme al personale di Car Relax Service. Code chilometriche anche sull'A14, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, a causa di un incidente.