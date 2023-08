Scontro pullman-tir in autostrada: decine di persone coinvolte

Ancora sangue sulle strade. Nella serata del 25 agosto c'è stato un gravissimo incidente sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. I mezzi coinvolti sono due: un pullman adibito a servizio pubblico e un tir. Ci sono molti feriti, due gravissimi. Coinvolti anche dei bambini. La dinamica è tutta da chiarire, non si esclude che si sia trattato di un tamponamento.

L'incidente è avvenuto dopo le 19,30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4. Decine le persone coinvolte. Per soccorrere i feriti stanno sono state mobilitate non solo ambulanze, ma anche elicotteri per un più rapido trasporto in ospedale.Chiesto anche il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto dell'A4 è stato chiuso. Ai vigili il compito di liberare dalle lamiere alcuni dei feriti. Per consentire l'arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia.

Continua a leggere su Today.it...