In contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti

Un grave incidente ha coinvolto tre automobili oggi pomeriggio, domenica 26 giugno, sull'autostrada A7 Milano-Genova. Tre auto si sono scontrate nel tratto tra le uscite tra Groppello Cairoli e Casei Gerola (direzione Milano). Al momento, il bilancio è di due morti e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Tra i feriti c'è anche un bambino.

Come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 15. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Per due di loro, un uomo e una donna, non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso (le loro generalità non sono state rese note). Altre tre persone sono rimaste ferite; si tratta di una donna di 34 anni, un 35enne e un bambino di 4 anni. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre gil altri due sono stati trasferiti in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, in codice verde.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incidente, sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale sul posto per i rilievi, ma alcuni giornali locali hanno parlato di un auto contromano che avrebbe causato l'incidente. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell'ordine parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. in entrambe le direzioni si stanno registrando rallentamenti, con code di circa due chilometri in direzione Genova. Una vittima sarebbe il conducente dell'auto che procedeva regolarmente nel senso di marcia, verso Sud, e che è stata centrata frontalmente dall'auto in contromano.

Articolo in aggiornamento