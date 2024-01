Il furgoncino si ribalta in autostrada: muore un ragazzo di 21 anni, feriti 4 amici

Un morto e quattro feriti. È il bilancio dell'incidente avvenuto oggi, 3 gennaio, sull'autostrada A7 in provincia di Alessandria. Come si legge su GenovaToday, la vittima è un 21enne originario della Toscana. Giovani anche i feriti. Erano tutti a bordo di un furgone che si è ribaltato tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera, in direzione Milano. Due dei feriti sono in condizioni serie: è intervenuto l'elisoccorso che li ha portati uno Genova e l'altro a Torino. Gli altri sono stati trasportati all'ospedale di Novi ligure.

(Video di GenovaToday)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi della Croce Rossa Ronco Scrivia e della Croce Verde Casella. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale. Si è creata una lunga coda e anche i soccorritori sono rimasti intrappolati nel traffico. Alcuni mezzi sono stati costretti a percorrere alcuni chilometri di autostrada contromano in autostrada per raggiungere il luogo dello schianto. Non sono chiare le cause dell'incidente, ma non risultano coinvolti altri mezzi.

