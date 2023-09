Schianto in autostrada: morti il noto imprenditore Pietro Cozzi e la moglie Marisa Agliati

Il bilancio è pesante, lo schianto non ha dato loro scampo. Due morti nell'incidente stradale di ieri pomeriggio lungo l'autostrada dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate (Varese), nella diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico. Le vittime sono Pietro Cozzi, 88 anni, e Marisa Agliati, 84 anni. Lui era un noto imprenditore nel settore automobilistico e filantropo di Legnano, dove aveva anche fondato il Museo Fratelli Cozzi.

La dinamica è ancora da chiarire con esattezza, ma pare che l'auto sulla quale viaggiavano i coniugi Cozzi si sarebbe ribaltata in modo del tutto autonomo. Sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti tre ambulanze, ma per i due i soccorsi sono stati inutili. Sono morti sul colpo. I medici hanno constatato il loro decesso sul luogo dell'incidente. Resta da capire come e perché l’auto delle vittime si sia ribaltata.

"Il ricordo di Pietro Cozzi - dice il sindaco di Legnano Lorenzo Radice - è legato al tratto di strada fatto insieme nel mio periodo da sindaco; un periodo in cui ho potuto apprezzare la sua instancabile capacità di proporre iniziative sempre nuove a favore della nostra comunità e con un occhio di riguardo per i nostri giovani. L’ho conosciuto in particolare per le borse di studio e per il "Bosco vivo della fondazione", due iniziative che dicono molto della sua attenzione e propensione a proiettarsi nel futuro. Ho ammirato il suo ottimismo, la battuta sempre pronta, la capacità di conquistare gli interlocutori con un sorriso, ma anche con la concretezza tipica dell’uomo del fare. Con la sua scomparsa Legnano perde una persona di grande valore che alla comunità locale ha dato tanto come imprenditore, filantropo e benefattore. Ai figli Elisabetta e Roberto va tutta la mia vicinanza".

