Camion si ribalta sulle auto in corsa: incidente mortale in autostrada, sette mezzi coinvolti

Incidente mortale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lo schianto, che ha coinvolto un camion e altri sette mezzi, è avvenuto questa mattina, giovedì 18 luglio, all'altezza dell'uscita di Eboli sud. Per cause da accertare, il conducente di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi e impattando con altri veicoli che sopraggiungevano.

Nell'incidente, di cui dà notizia SalernoToday, hanno perso la vita due persone che sembra fossero a bordo di un'Audi. L'esatta dinamica dei fatti in ogni caso è ancora al vaglio. Non si conosce ancora l'identità delle vittime. Come si vede dalle immagini diversi mezzi coinvolti sono distrutti o gravamente danneggiati.

Sul posto, i sanitari che hanno soccorso i feriti, le squadre dei vigili del fuoco di Salerno e Giffoni, nonché la polizia stradale per i rilievi.

(Il punto sulla mappa è solo indicativo, potrebbe non corrispondere all'esatta posizione in cui avvenuto lo schianto).