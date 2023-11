Paura per Mario Balotelli: schianto violentissimo in auto, il video

Paura ieri sera per Mario Balotelli. L'attaccante è uscito di strada a Brescia, in via Orzinuovi, e ha distrutto la sua auto, un'Audi nera. Il centravanti della squadra turca dell'Adana (da qualche tempo infortunato) è uscito barcollando dall'abitacolo, apparentemente quasi illeso.

E' stato medicato sul posto, il bomber ex Inter, Manchester City, Milan e Nizza, nelle immagini riprese da un passante sembra però avere qualche difficoltà a camminare, zoppica in maniera evidente. Tutti gli airbag dell'auto di Balotelli sono scoppiati, evitando conseguenze ben peggiori.

Gli sarebbe stato chiesto di sottoporsi all'alcoltest, ma avrebbe rifiutato. Tuttavia, non ci sono conferme in merito a questo dettaglio. All'ex attaccante della nazionale è stata poi ritirata la patente che, tra l'altro, non aveva con sé al momento dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...