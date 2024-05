Cade in un laghetto artificiale, bambino in fin di vita

Un bambino di un anno e mezzo è in fin di vita in ospedale dopo essere caduto in un laghetto artificiale a Marina di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma.

L'incidente, come spiega Mauro Cifelli su RomaToday, è avvenuto intorno alle 19.30 di lunedì sera durante una cerimonia religiosa privata alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone, tutte della comunità rom di Ardea. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo nel laghetto artificiale che si trova in viale Marino. Quando è stato ritrovato, era privo di sensi. I soccorritori hanno praticato le manovre di rianimazione e hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento in ospedale.

Il piccolo è stato portato al Bambino Gesù di Roma, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi è riservata ed è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.