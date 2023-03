Christian muore a 16 anni, non si esclude la gara clandestina con le moto

È morto in ospedale Christian Donzello, il sedicenne rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica pomeriggio a Biassono (Monza). Il ragazzo era in sella a una moto, finita contro un'auto. Contro lo stesso mezzo si è schiantata una seconda motocicletta, guidata da un altro ragazzo e adesso si ipotizza che i due stessero facendo una gara clandestina.

Cosa sappiamo dell'incidente in cui è morto Christian Donzello

Come riporta MonzaToday, Christian Donzello, studente monzese, domenica pomeriggio era in sella a una moto da enduro finita contro una Volkswagen Polo in via Friuli, nella zona industriale di Biassono. L'impatto, devastante, è avvenuto intorno alle 16.30. Contro la vettura, contemporaneamente, si è scontrata anche una seconda moto con in sella un 18enne. Donzello è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto. Il diciottenne ha riportato solo qualche ferita ed è ricoverato in codice verde all'ospedale di Desio. Alla guida dell'auto c'era un 22 enne brianzolo, identificato e sottoposto all'alcol test risultato negativo.

I carabinieri stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento non ci sono indagati, ma sono in corso le indagini per capire i motivi che hanno spinto i ragazzini a darsi appuntamento nell'area industriale del comune brianzolo. Alcuni residenti avanzano l'ipotesi che fossero organizzate gare clandestine.