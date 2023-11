Grave una bimba

Tragico schianto in strada: morta ragazza di 19 anni, quattro feriti

Il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto lunedì sera nel Bolognese: per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare, mentre le altre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale. Tra loro anche una bambina di 11 anni