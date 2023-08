Brandizzo, l'ultimo post di una delle vittime è una croce sulle rotaie: "Dio mi vuole dire qualcosa"

Una croce "infuocata" nella saldatura, "Dio vuole dirmi qualcosa", poi il terribile incidente a Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano. Un post social che letto nella mattina di oggi, giovedì 31 agosto, fa venire i brividi. A pubblicarlo sul proprio account TikTok è stato Michael Zanera, operaio 34enne di Vercelli, che insieme ad altri quattro suoi colleghi ha perso la vita in un drammatico incidente ferroviario a Brandizzo questa notte.

"Dio vuole dirmi qualcosa": l'ultimo post di una delle vittime

Nel post una fotografia di una rotaia con una croce infuocata in mezzo e poi poche parole scritte dallo stesso Michael: "È la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi esce un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente". Il post è stato pubblicato qualche ora prima del terribile incidente ferroviario che lo ha ucciso mentre stava lavorando sulla linea Torino-Milano all'altezza della stazione di Brandizzo.

Sul luogo dell'incidente in mattinata sono arrivati il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha commentato: "È una tragedia immane, inaccettabile, cinque vittime tutte piemontesi che ieri si erano recati al lavoro per dare un futuro alle proprie famiglie. Morire sul lavoro è sempre qualcosa che non possiamo accettare".

Travolti dal treno a Brandizzo: i nomi dei cinque operai

Sono stati identificati i cinque operai investiti dal treno in transito alla stazione di Brandizzo mentre stavano lavorando ai binari sulla linea Milano-Torino. Le cinque vittime, tutti dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, sono: Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli.

Le vittime, a causa del forte impatto, sono decedute sul colpo. L'area è dotata di sistemi di videosorveglianza dalle cui registrazioni la Procura di Ivrea conta di acquisire importanti elementi per le indagini. A secondo dell'esito degli accertamenti, le salme saranno affidate ai familiari per le successive esequie, come disposto dall'Autorità giudiziaria intervenuta sul posto.

