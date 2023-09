La strage di Brandizzo, si cercano risposte nei cellulari delle vittime e nella scatola nera del treno

Le indagini sulla strage di Brandizzo (Torino) dove cinque operai della Sigifer di Borgo Vercelli sono stati investiti e uccisi nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto da un treno mentre stavano eseguendo alcuni lavori di manutenzione sui binari passano anche dall'analisi dei telefoni delle vittime. I cellulari di due dei cinque operai sono tra gli elementi che verranno presi in esame dalla Procura di Ivrea che indaga sull'incidente. Sono quelli di Giuseppe Aversa 49 anni, e Giuseppe Lombardo, 52 anni. Tra il materiale sequestrato per il fascicolo seguito dalle pm Giulia Nicodemi e Valentina Bossi, ci sono anche i tablet del macchinista, Marcello Pugliese, 52 anni, e dell'altra persona che era con lui nella cabina di guida, Francesco Gioffrè, 29 anni. Da estrarre anche i dati delle due scatole nere del treno.

Nell'incidente di Brandizzo sono morti anche Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo. I cinque colleghi erano tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, alla quale erano subappaltati i lavori di manutenzione. Sono stati travolti da un treno in transito: i lavori erano stati iniziati senza il nulla osta proprio perché il traffico ferroviario non era interrotto.

Mettendo insieme tutti i dati e tutte le informazioni gli inquirenti puntano a ricostruire gli attimi prima della tragedia. Si deve ricostruire la catena di comando, le indicazioni date e quelle omesse.

È invece già stato acquisito il video girato la notte della tragedia da Kevin Laganà proprio mentre gli operai stanno iniziando i lavori di manutenzione sui binari. Si sente qualcuno pronunciare la frase "Se vi dico 'treno' andate da quella parte".

Parla un collega delle vittime "Ho rischiato di morire come loro"

In Procura a Ivrea è stato sentito anche Francisco Martinez, 22 anni, collega della Sigifer e amico di Kevin. "Quattro mesi fa a Chivasso (Torino) ho rischiato di morire come Kevin. Se un collega non mi avesse afferrato per la maglietta tirandomi via dal treno, non sarei qui a raccontare" aveva già detto alla stampa il giorno prima e ora è diventato un testimone. Dai magistrati altri saranno sentiti nei prossimi giorni. Con lui aveva parlato anche un altro collega e amico, Giuseppe Cisternino: ""Ci mandano sui binari come se fosse un parco giochi, quella sera avrei dovuto lavorare con loro".

Intanto alla stazione di Brandizzo è andata oggi la commissione parlamentare sulle condizioni del lavoro. Per dare giustizia a Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorbillo, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa, ma anche per verificare le condizioni di sicurezza generali, le procedure, subappalti compresi. La commissione ha incontrato i sindacati e gli amministratori locali per cominciare a fare luce sull'incidente ferroviario. "È stato un incontro estremamente interessante anche perché iniziano a emergere in maniera riservata alcuni aspetti - ha spiegato Chiara Gribaudo -. Abbiamo dato il via all'inchiesta, alcuni di questi interlocutori verranno risentiti in audizione in Commissione. Quello che emerge con forza è la necessità di fare realmente giustizia per questi cinque morti". Al vertice in Comune ha partecipato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni.

