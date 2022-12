Scontro frontale tra due auto: morti due giovani, 4 feriti

Avevano 32 e 18 anni le vittime dell'incidente che si è verificato venerdì sera nel Brindisino sulla strata statale 16 San Pietro Vernotico - Brindisi, all'altezza della piccola frazione di Tuturano. In ospedale quattro feriti, di cui due in gravissime condizioni poco più che 20enni. Tre i veicoli coinvolti nell'impatto: una Ford Focus, sulla quale viaggiavano 3 extracomunitari che si è scontata frontalmente con una Ford Fiesta con a bordo cinque giovani; una Peugeot, invece, è finita contro il guardrail. Illesi i suoi occupanti.

Le auto si sono ridotte a un groviglio di lamiere, quella dove viaggiavano i giovani, tutti sui 20 anni, si è cappottata, l'altra è finita sul guardrail. A perdere la vita Luigi Raffaele Marangio, 19 anni da compiere a febbraio residente a San Pietro Vernotico, e Augustine Kwadwo Kona, 32 anni, originario del Ghana, in Italia da qualche anno e residente a Brindisi. Le due vittime erano alla guida dei due veicoli. Sull'auto guidata da Marangio viaggiavano in totale cinque persone, tra cui i due 20enni in fin di vita ora ricoverati al "Perrino" di Brindisi; tre invece all'interno della vettura condotta dal 32enne.

Le forze dell'ordine che hanno dovuto chiudere per ore il tratto della statale 16 provinciale per tutti gli accertamenti ed il recupero dei mezzi. Sul posto diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle lamiere ed agevolato i soccorsi per i feriti. Il 32enne ed il 18enne, invece, sono morti sul colpo pochi istanti dopo il violento impatto: vano ogni tentativo di rianimarli da parte dei soccorritori intervenuti.

Il pubblico ministero di turno Pierpaolo Montinaro ha disposto il sequestro dei tre mezzi.