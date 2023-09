Schianto tra camion e auto sulla Statale: morti due uomini

Due vittime della strada in provincia di Brindisi. Due uomini sono morti oggi, 25 settembre, dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari nei pressi dello svincolo per Torre Spaccata, nel territorio di Fasano.

Per cause da accertare c'è stato un scontro tra un camion e una Ford Fiesta. Della vettura è rimasto solo un ammasso di lamiere. Un 55enne di Gioia del Colle e un 50enne di Spinazzola hanno perso la vita. Ferita in modo grave una terza persona. Viaggiavano tutti nell'utilitaria. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la poliza stradale e l'Anas.

