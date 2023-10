Stesso giorno, stessa tragedia: bus giù dal viadotto in autostrada, 19 morti

Una trama che si ripete. Due tragici incidenti lontani 33 anni ma legati, oltre che dalla dinamica, anche dalla data: il 3 ottobre. Il drammatico incidente avvenuto a Mestre ha riacceso il ricordo della tragedia avvenuta a Novara il 3 ottobre del 1990, un dramma lontano nel tempo ma con caratteristiche simili. Quel giorno un pullman con a bordo 56 anziani dei Centri di Incontro della Caritas novarese volato nel vuoto da un viadotto lungo l'autostrada A26 tra Masone e Ovada, in provincia di Alessandria.

L'incidente del 3 ottobre 1990: 19 morti

Anche in quell'occasione fu una strage: 19 morti totali, 17 sul colpo e due a distanza di tempo, oltre a 32 feriti.Il pullman faceva parte di una carovana di tre mezzi che aveva portato gli anziani in Liguria, ad Albissola, nel Savonese, dove avevano visitato la villa "Faraggiana", di proprietà del Comune di Novara. Ogni anno, al termine degli eventi estivi, l'amministrazione comunale offriva agli anziani una gita, ma in quel giorno di pioggia, sulla data del ritorno, l'autista del terzo pullman della comitiva ha perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e precipitando in un dirupo.

Nel 1990 i telefoni cellulari erano ancora rari, per questo motivo l'allarme venne lanciato da un'automobilista di passaggio, che poi raggiunse un vicino autogrill per attivare i soccorsi. A tre giorni di distanza dalla tragedia vennero celebrati i funerali delle vittime nel Duomo di Novara. Negli anni successivi la vicenda ha avuto strascichi giudiziari: soltanto la ricostruzione ha permesso di scagionare l'autista 33enne, deceduto nello schianto, e con un contenzioso per i rimborsi delle assicurazioni lungo e doloroso.

