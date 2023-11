Strage del bus di Mestre, "anomalie cardiache" per l'autista Alberto Rizzotto. Cosa cambia per le indagini

Nuovo capitolo delle indagini sull'incidente che si è verificato all'inizio di ottobre a Mestre, quando un bus di turisti è precipitato e 22 persone sono morte. Alberto Rizzotto, l'autista anche lui deceduto sul colpo, avrebbe avuto problemi cardiaci. Di una possibile patologia si era parlato già nei giorni immediatamente successivi allo schianto, ma era stata smentita dai familiari e dalle prime analisi. Adesso una seconda perizia torna a parlare di problemi al cuore. Cosa sappiamo e perché le condizioni di salute dell'autista sono importanti.

L'incidente è avvenuto la sera 3 ottobre. Il bus elettrico stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4, ha sfondato il guardrail precipitando vicino ai binari della stazione. A perdere la vita l'autista Alberto Rizzotto e 21 turisti, tra loro anche una bimba tedesca di un anno e cinque mesi e una bimba ucraina di 10 anni. Altre 15 persone sono rimaste ferite.

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l'autobus è precipitato. Nel video si vede il pullman - un mezzo molto pesante perché elettrico - rallentare e sobbalzare, quasi come dopo aver toccato qualcosa lungo la carreggiata: forse è il primo impatto con il guardrail che proprio in quel punto presentava un'interruzione. Si vedono le luci del freno accendersi. Il bus è quasi fermo quando sfonda il guardrail e precipita. Come riferito anche dal procuratore Bruno Cherchi non risultano segni di frenata sull'asfalto. È certo invece che l'impatto del pullman sia avvenuto una cinquantina di metri prima della rottura del guardrail e della caduta.

Le indagini hanno interessato e interessano ancora adesso più aspetti: dalle condizioni del bus (su cui saranno eseguite perizie tecniche) a quelle dell'asfalto e del cavalcavia (in pessimo stato) all'autista. Una delle ipotesi è infatti quella del malore.

Gli esami autoptici iniziali avevano portato a escludere problemi cardiaci per Rizzotto e anche i familiari li avevano smentiti. Una seconda consulenza medico-legale solleva però dei dubbi. Secondo i periti c'era un'anomalia nel tessuto cardiaco di Alberto Rizzotto ma non è ancora possibile stabilire se possa esserci un collegamento con l'incidente. Il procuratore che segue l'inchiesta ha ordinato nuovi esami più approfonditi.

La questione del cuore sarà al centro di una "guerra" legale e tecnica, soprattutto tra la famiglia da un lato, e dall'altro la società LaLinea e il suo amministratore delegato Massimo Fiorese (che è indagato) e l'assicuratore Allianz, difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Malipiero e Mirko Arena. Si tratta di una questione morale sì, ma anche economica: in caso di malore del conducente la compagnia Allianz potrebbe essere esentata dal pagamento dei danni alle vittime.

Continua a leggere su Today.it...