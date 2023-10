Sul bus precipitato a Mestre una coppia in luna di miele

Sul bus caduto da un cavalcavia a Mestre c'era anche una coppia in luna di miele. Si tratta di una donna di 24 anni in viaggio di nozze con il marito: lui è grave in terapia intensiva mentre per la donna figura nella lista delle vittime. Secondo quanto confermato dai media croati si tratta di una coppia di neo sposi di Spalato, in Dalmazia.

I due si sarebbero sposati circa 20 giorni fa per poi recarsi in Italia in viaggio di nozze.

I due giovani sposi, le cui generalità non sono ancora state diffuse, avrebbero quindi partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera con le altre famiglie unite dal tragico destino. Tra gli 11 feriti si contano quattro ucraini (due donne, un uomo e un minore), un tedesco, una francese, un coppia di spagnoli e due minorenni (un uomo e una donna) di origine austriaca. Molti di loro sono in terapia intensiva, due sono stati operati nella notte a Padova e sono ricoverati in terapia intensiva.