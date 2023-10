Chi sono le vittime dell'incidente del bus a Mestre

Una strage di giovani, di stranieri. Così si può definire quanto accaduto poco prima delle 20 di martedì 3 ottobre a Mestre, dove un pullman che stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4 ha sfondato il guardrail facendo un volo di circa 30 metri. Precipitato vicino ai binari della stazione di Mestre, il mezzo si è capovolto ed è rimasto "schiacciato", poi ha preso fuoco. Il bilancio definitivo è di 21 morti, due sono bambini, e 15 feriti (almeno cinque in condizioni molto gravi). Uno "scenario apocalittico" ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Chi sono le vittime dell'incidente di Mestre

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per soccorrere i feriti ed estrarre dalle lamiere i corpi delle vittime. Solo verso le cinque del mattino è stato rimosso quel che resta del bus ed è stata esclusa la presenza di altre persone coinvolte. Come detto il bilancio definitivo, ufficializzato dal prefetto di Venezia Michele di Bari, è di 21 morti e 15 feriti.

L'unica vittima italiana è l'autista: Alberto Rizzotto, 40enne originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta. I colleghi lo definiscono un autista esperto, con sette anni di lavoro alle spalle.

Tutte le altre persone coinvolte sono straniere. A bordo del pullman c'erano poco meno di quaranta persone straniere. Alcune alloggiavano in un campeggio di Marghera, destinazione finale del pullman. Si ipotizza però che altre non facessero parte del gruppo ma si fossero aggregate solo per gli spostamenti da e per Mestre.



Tra le vittime identificate ci sono cinque cittadini ucraini (confermati dal portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Kiev Oleg Nikolenko), un tedesco, un francese, un croato. I corpi sono stati prima collocati in un obitorio di fortuna, fatto tirando alcuni teli fra i piloni, sul teatro della strage. Poi le salme sono state portate all'obitorio coni mezzi del 118. Due bambini hanno perso la vita in ambulanza. La stessa sorte è toccata a una ragazzina non ancora maggiorenne.

I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali della zona. Ci sono tre ucraini, un tedesco, una francese, un croato, una coppia spagnola e due minorenni (un ragazzino e una giovane che lotta tra la vita e la morte) di origine austriaca. Molti di loro - a quanto apprende l'Adnkronos - si trovano in rianimazione, in particolare due sono stati operati nella notte a Padova e sono ricoverati in terapia intensiva.

"Profondamente addolorata per la terribile tragedia dell'autobus avvenuta a Mestre. In questa notte di dolore, i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici", ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock.

"I nostri pensieri vanno alle vittime di questo tragico incidente d'autobus e ai loro cari. Siamo al fianco delle vittime e delle loro famiglie durante questa dura prova", le parole della premier francese, Elisabeth Borne sempre in un post su X.

I primi parenti delle 21 vittime e dei 15 feriti stanno arrivando oggi 4 ottobre alla struttura Hu Venezia camping in town dove i turisti stavano rientrando. A bordo di quel bus c'erano ucraini, tedeschi, francesi, croati, spagnoli e austriaci. Questo significa che anche le operazioni per contattare e fare arrivare in Italia i familiari richiederanno del tempo. Il Comune di Venezia offrirà loro anche un aiuto psicologico.

L'incidente di Mestre, la verità nella scatola nera del pullman?

Mentre i medici lavorano per strappare alla morte i feriti e proseguono le attività per il riconoscimento delle vittime, si indaga anche su cosa abbia provocato il disastro. Come spiega VeneziaToday, sull'asflato non cisono segni di frenata sull'asfalto. Dalle immagini delle telecamere comunali si vede il pullman procedere a una velocità normale e poi sbandare verso destra, forse per evitare un mezzo o per scansarsi visto l'intenso flusso di traffico. Si parla anche di un malore dell'autista che avrebbe perso il controllo al volante. A fare chiarezza sarà anche il contenuto della scatola nera del bus: elettrico, di ultima generazione, acquistato dalla ditta un anno fa e dotato di sistemi di sicurezza e registrazione del percorso che ora saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto.

