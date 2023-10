Incidente bus Mestre, operaio eroe si getta tra le fiamme: "Così abbiamo salvato una bambina"

L'inferno si è scatenato poco prima delle 20 di martedì sera. La Procura della Repubblica di Venezia ha già aperto un fascicolo d'inchiesta sul terrificante incidente stradale del pullman a Mestre, costato la vita a 21 persone. Saranno analizzate appena possibile le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia, per capire meglio la dinamica dello schianto. Saranno fondamentali. Il procuratore capo, Bruno Cherchi, si è recato sul luogo del disastro.

Nella notte un obitorio di fortuna, tirando alcuni teli fra i piloni, era stato allestito dalle squadre di soccorritori nei pressi del cavalcavia. Le ambulanze hanno atteso di raccogliere le ultime vittime dell'incidente per portare poi tutte le salme all'obitorio . La zona dell'incidente è recintata e chiusa.

Chi sono le vittime dell'incidente e le possibili cause

A bordo del mezzo c'erano una quarantina di persone: almeno 21 morti - tra cui due bambini - e 15 feriti. Le vittime, molte in giovane e giovanissima età, sono di diverse nazionalità, a bordo c'erano anche turisti ucraini, tedeschi, francesi e croati. In corso l'identificazione. L'autista Alberto Rizzotto, 40 anni, sarebbe l'unico italiano tra le vittime. Era un mezzo di linea, ma adibito al trasporto dei turisti del campeggio gestito da cittadini cinesi a Marghera, il camping Hu.

L'ipotesi principale è il malore di chi era alla guida (non ci sono praticamente segni di frenata, il mezzo procedeva a quanto pare a velocità ridotta), ma ovviamente per ora nulla si può escludere: un guasto, una sbandata per cause da appurare, una collisione con un altro mezzo prima di precipitare. Sarebbero invece meno concrete le ipotesi colpo di sonno o manovra azzardata. Ma servirà tempo per le indagini, oggi è il giorno dello strazio.

Rimossa la carcassa del bus a Mestre

Prima dell'alba di mercoledì i vigili del fuoco hanno rimosso la carcassa del bus. Il bus, un pullman che trasportava turisti alloggiati presso il camping Hu, è stato sollevato dopo ore di lavoro ininterrotto con il supporto di due gru, e poi posto su un pianale per essere trasportato in un deposito. Si tratta di un mezzo elettrico (si è proceduto con cautela per evitare altri incendi) che ora verrà monitorato in ogni sua parte per capire come e da dove si è sviluppato l'incendio che ha avvolto il mezzo.

L'operaio eroe che ha estratto anche una bambina dal bus in fiamme

Boubacar Toure, 27 anni, operaio gambiano di Fincantieri, con un collega si è trasformato ieri sera in uno degli eroi dei soccorsi ai turisti del pullman precipitato dal cavalcavia. Il giovane ha detto al 'Gazzettino' di aver aiutato i vigili del fuoco intervenuti per primi sul mezzo in fiamme a portar fuori dalle lamiere quattro persone, tra le quali una bambina, che poi ha affidato ai sanitari del 118. "Oltre a loro sono riuscito a portar fuori anche un cagnolino" ha detto il giovane.

I due operai avevano appena terminato il turno di lavoro nella fabbrica poco distante. Sono corsi verso il pullman che si era appena incendiato, per cercare di dare una mano. "Ho visto l'autista, nella cabina del pullman, ma era già morto - ha raccontato Boubacar -. Il vigile del fuoco allora mi ha detto che dovevamo pensare ai vivi, ai feriti, così l'ho aiutato a estrarre quelle persone, per portarle all'esterno".

