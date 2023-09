Daniel e Alberto morti mentre portavano i migranti dalla Sicilia in Piemonte in bus, per l'autista era il primo viaggio

Alberto Vella e Daniel Giudice, 34 e 32 anni, erano amici e da poco tempo lavoravano anche insieme. Insieme sono morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre sulla A1 all'altezza di Fiano Romano (Roma). Giudice guidava il bus di una ditta privata in uso alla prefettura di Agrigento per il trasferimento dei migranti da Porto Empedocle nei centri d'accoglienza del Piemonte. Vella era a bordo, i due si davano il cambio durante il tragitto. Il mezzo è finito contro un camion e si è ribaltato. I due autisti e amici sono morti, 25 dei 49 passeggeri sono rimasti feriti. Alcuni in modo grave e sono stati trasportati negli ospedali della zona.

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale e l’autostrada è rimasta chiusa per ore. Ancora tutta da ricostruire la dinamica. La procura di Rieti ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, il pullman che trasportava i migranti ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Il perché dovrà essere appurato. Intanto è stato sottoposto ai test per alcol e droghe l'autista alla guida dell'altro mezzo.

"Rispettati turni e riposi degli autisti"

I funzionari della Prefettura di Agrigento hanno fatto le verifiche sull'orario di partenza del pullman della Patti tour. "Talvolta capita che siamo costretti a far aspettare i pullman, che dovranno trasferire i migranti, anche per diverse ore prima di partire, magari perché manca qualcuno o un documento - hanno spiegato dalla Prefettura - . In questo caso, il bus era partito in orario, gli autisti avevano rispettato i regimi di riposo e pausa previsti dalla legislazione. La causa dell'incidente può essere stata anche stanchezza, ma certamente non addebitabile a un errore della ditta o a un nostro trattenimento eccessivo. Siamo sconvolti anche noi che quotidianamente ci confrontiamo, fra gli altri, con le ditte di autolinea e con i loro lavoratori".

"Abbiamo il cuore spezzato per la tragedia che si è verificata durante la notte sull'autostrada A1. Si tratta di due autisti molto giovani, uno dei quali figlio unico di genitori anziani. Il dolore per queste tragedie è sempre grandissimo", ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. "Ho già parlato con il titolare della ditta, Patti tour, che è addoloratissimo - ha spiegato il prefetto -. È una ditta piccola, a conduzione familiare, in cui si conoscono tutti e si frequentano abitualmente. Spesso, quando si pensa all'imprenditoria privata, si crede che sia improntata soltanto a rapporti economici. Non è vero, gli imprenditori creano, specie in questo caso, dei rapporti intensi, quasi familiari, con i propri dipendenti. La Prefettura rappresenterà in tutti i modi la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Personalmente, se mi verrà data la possibilità, mi recherò a trovare le famiglie per manifestare loro il nostro intenso e sincero dolore".

Daniel Giudice e Alberto Vella morti nell'incidente sulla A1

Non erano solo colleghi. Daniel Giudice e Alberto Vella, le due vittime dell'incidente, erano anche amici. Condividevano la passione per le tradizioni popolari e fin da piccoli facevano parte del gruppo "Fabaria Folk" con cui hanno girato l'Europa. Alberto, ha continuato questa passione insegnando ai piccoli le danze tradizionali siciliane.

Daniel era rientrato a Favara da poco da Milano, dove faceva il tranviere. Era al suo primo viaggio per l'azienda di autolinee. Gli è arrivata la proposta della Patti tour ed è stato contento di tornare a casa. "Era contento, contentissimo perché era tornato fra noi, a casa - hanno raccontato alcuni suoi amici - e questo è stato il 'premio'".

A Favara sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Alberto Vella e Daniel Giudice. "Favara - ha detto il sindaco Antonio Palumbo - si è svegliata con una notizia terribile, l'ennesima. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte a bordo dell’autobus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anch'io perdo delle persone a cui ero legato da a una sincera amicizia. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sono vicino alle loro famiglie".

