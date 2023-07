Angelika Hutter, la rabbia e il gesto volontario: tutte le ipotesi 

L'auto che sfreccia a tutta velocità, poi la svolta improvvisa verso una famiglia in vacanza, distrutta dalla morte di tre persone, papà Marco, il piccolo Mattia di soli 2 anni, e nonna Mariagrazia. Gli inquirenti stanno indagando per chiarire la dinamica del terribile incidente avvenuto giovedì a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Con l'accusa di omicidio stradale plurimo è stata arrestata Angelika Hutter, 32enne tedesca che si trovava alla guida dell'Audi.Durante l’interrogatorio con gli inquirenti, prima dell’arresto, ha riferito di essere disoccupata e che si trovava in Italia per "fare un giro".

Diversi testimoni hanno riferito di averla vista circolare in auto da settimane, tanto da ipotizzare che quell'auto noleggiata le facesse anche da casa. Al suo interno sono stati rinvenuti abiti sporchi, coperte, cibo e acqua. La 31enne non risulta avere prenotazioni in alcun albergo o struttura ricettiva della zona. "Una persona sbandata" come l'hanno definita alcuni abitanti di Santo Stefano che nelle ultime settimane avevano avuto modo di vederla in paese: la 32enne è risultata negativa ai test tossicologici e alcolemici, ma dopo aver provocato la morte di tre persone non avrebbe espresso alcuna emozione, nessun segno di pentimento, neanche quando interrogata con l'accusa di omicidio stradale. Nei giorni precedenti era già stata fermata e denunciata a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti pericolosi.

Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore: le ipotesi

Secondo le prime stime la donna viaggiava a una velocità superiore a 70 km/h, ben oltre il limite di 50km/h in vigore in quella zona. Un'andatura folle che non ha lasciato scampo alla famiglia veneta, come confermato dal video acquisito dai Carabinieri di Belluno, in cui è possibile vedere l'auto sfrecciare davanti a un'autofficina, prima del terribile schianto, che non viene inquadrato, ma di cui si sente distintamente il drammatico suono di lamiere.

Uno dei punti ancora da chiarire è la causa dello schianto. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molte. Una di queste è ovviamente quella dell'incidente, provocato accidentalmente da un improvviso malore o da un momento di distrazione. Sul luogo della tragedia, però, non sono stati rinvenuti segni di frenata o di sbandata prima del punto d'impatto. Inoltre, dalle testimonianze raccolte sul posto dai carabinieri, sembra che la 31enne avesse appena litigato furiosamente con una persona, prima di rimettersi al volante e partire sgommando, pochi attimi prima del dramma. Dettagli che portano a non escludere l'ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario, scaturito da un attacco di rabbia l, sfogato poi contro la famigliola in vacanza. Nella mattina di domani, lunedì 10 luglio, è Angelika Hutter è attesa davanti al gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia, occasione in cui potrebbero emergere altri dettagli importanti.

La ragazza, come riporta il Corriere Veneto, dice di non ricordare nulla dalla cella del carcere di carcere della Giudecca, a Venezia, in cui è stata rinchiusa. "Sono in un baratro", ripete, prendendo coscienza di un guaio di dimensioni bibliche. Parlando con i suoi legali ha riferito: "Non ricordo niente di quello che è successo", ma la speranza degli inquirenti è che i ricordi, offuscati dallo shock dell'incidente, possano riaffiorare in queste ore.

Continua a leggere su Today...