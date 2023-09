L'auto sbanda e si ribalta: morti quattro ragazzi

Quattro morti e due feriti gravi. È questo il pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, domenica 10 settembre, in viale Marconi a Cagliari. Le vittime sono due ragazzi e due ragazze (le cui generalità non sono ancora state diffuse, ndr) tra i 18 e i 20 anni. Giovanissimi anche i due feriti, che adesso sono in ospedale.

Secondo le prima informazioni, i sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta. L'auto ha urtato un marciapiede all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano, ribaltandosi. Indaga la polizia locale di Cagliari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Purtroppo per quattro dei sei ragazzi le ferite erano troppo gravi ed è stato dichiarato il decesso.

Continua a leggere su Today.it...