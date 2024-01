Imbocca la strada contromano, tragico scontro frontale: due morti

Due morti e due feriti: questo il drammatico bilancio del terribile incidente avvenuto nella notte a Cagliari. Intorno alle 3.30, suv Maserati e una Peugeot si sono scontrati frontalmente in via Vesalio, all'altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani. Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani, tra cui il conducente, un ragazzo di 20 anni, deceduto sul colpo. Inizialmente i feriti erano tre, gli altri due ragazzi e la persona che si trovava a bordo del suv, ma uno di loro è poi morto all'ospedale di Brotzu, dove era stato trasportato, facendo salire così il bilancio delle vittime a due.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, la Peugeot ha imboccato la via Vesalio in contromano all'altezza di una rotonda scontrandosi con la Maserati in un tratto rettilineo della strada I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118 che ha portato i feriti all'ospedale Brotzu. La polizia è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente.