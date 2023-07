Violento schianto frontale: tre morti e tre feriti

Tre morti e tre feriti. Questo il drammatico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 30 luglio, sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, all'altezza del viadotto Capodarso. Le vittime sono due giovani palermitani, Giovanni Fossile, di 28 anni, deceduto sul colpo, Eleonora Modica, di 31 anni, spirata dopo una disperata corsa in ospedale, e una terza ragazza, Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei deceduta subito dopo il violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani si trovavano a bordo di una Citroen C1, che, per motivi da accertare, è andata a schiantarsi contro la Toyota Yaris condotta dalla 36enne.Con lei c'era un quarantunenne, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Enna. Tra i feriti, ma in maniera lieve, anche due quarantenni che si trovavano su una terza auto coinvolta marginalmente nel sinistro. Uno scontro frontale terrificante, la cui dinamica andrà però chiarita: sarà importante stabilire chi ha effettuato un sorpasso avventato o chi ha invaso la carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto della statale interessato dall'incidente in entrambe le direzioni, insieme ai vigli del fuoco del fuoco del comando di Caltanissetta, che hanno provveduto a estrarre le vittime dalle lamiere delle auto. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche due ambulanze del 118 e l'elisoccorso, che ha trasportato Eleonora Modica all'ospedale Sant'Elia, dove i medici non sono riusciti a salvarla.

Continua a leggere su Today.it...