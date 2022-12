In sette a bordo, l'auto si schianta contro il passaggio a livello: tre ragazzi morti e quattro feriti

Tre morti e quattro feriti. Gravissimo incidente nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, intorno alle ore 4, lungo la provinciale 244 all'altezza di Cantalupo, in provincia di Alessandria. I deceduti sono tre giovani di 23, 21 e 15 anni. Due le persone ricoverate in codice rosso e due in codice giallo negli ospedali di Novi Ligure e Alesandria.

Incidente a Cantalupo (Alessandria): lo schianto nella notte

In base alle prime informazioni, un'auto con sette persone a bordo si è schiantata fuori strada all'altezza del passaggio tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto dei ragazzi è stata notata dai carabinieri al quartiere Cristo mentre procedeva zigzagando. I militari a quel punto avrebbero intimato "l'alt". L'auto avrebbe invece proseguito la sua corsa. Ne sarebbe nato un inseguimento che si è poi interrotto nella zona della scuola di polizia, quando il veicolo occupato dai sette ragazzi ha fatto perdere le proprie tracce. Poi a Cantalupo, qualche chilometro più in là, il devastante schianto, forse causato da nebbia, asfalto bagnato e alta velocità.

Sospeso il traffico ferroviario, danni alla linea

La zona dell'incidente è quella del passaggio a livello. Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo; riprogrammata l'offerta ferroviaria e attivato servizio sostitutivo con bus. Sul posto tecnici Rfi. Sul posto anche il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai mezzi delle pompe funebri.