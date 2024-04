Lei lo denuncia per stalking, lui si schianta a tutta velocità contro la sua auto: "Voleva ucciderla" 

Un incidente stradale come altri o un tentativo di omicidio? È quello che gli inquirenti dovranno chiarire dopo uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, sulla Statale 126 a Carbonia, in Sardegna. Feriti i conducenti di entrambe le vetture, la cui relazione ha fatto emergere durante i rilievi i sospetti dei carabinieri: la donna alla guida della Ford Fiesta conosceva il 50enne che si trovava sulla seconda auto, e in passato lo aveva denunciato per stalking.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Sirai, mentre per la donna, che dopo l'impatto è uscita fuori strada, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarla sino all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale Anas. La polizia, dopo le prime verifiche, ha confermato l'identità delle due persone coinvolte, rintracciando la denuncia presentata dalla donna e il divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Da qui il sospetto che l'incidente sia stato provocato per "vendetta" nei confronti della donna che lo aveva rifiutato: per questo motivo l'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio, in attesa che le indagini rendano più chiara una vicenda con ancora troppi punti interrogativi.