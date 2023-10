Auto si schianta sul carro attrezzi fermo a bordo strada: gravissimo bimbo di 7 anni

L'impatto è stato molto violento. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, in via Chieri a Carmagnola, non lontano da Torino. Una Lancia Musa e un carro attrezzi che si trovava fermo per soccorrere un veicolo che aveva avuto un problema si sono scontrati. Sulla vettura, che proveniva da Villastellone, viaggiavano una donna con suo figlio di sette anni, che è andato in arresto cardiaco.

I sanitari sono poi riusciti a rianimarlo ma le sue condizioni sono molto gravi, è in coma al Regina Margherita di Torino. Lievi le ferite per la donna. Illesi il carrista e la persona sull'auto soccorsa. Madre e figlio stavano tornando verso casa, in borgata Casanova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento cittadino, da quello di Torino Lingotto e dal reparto volo del comando provinciale con l'elicottero Drago, oltre all'elisoccorso che ha trasportato il bambino all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto i carabinieri della stazione di Carignano, che dovranno capire il perché la donna abbia perso il controllo dell'auto. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

Continua a leggere su Today.it...