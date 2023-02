Il carro di Carnevale si ribalta in discesa: scene di panico e 16 feriti

Momenti di panico sabato sera a Montagna (Bolzano), al termine della sfilata di Carnevale, quando sedici persone sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un carro allegorico con una struttura in legno. Fortunatamente nessuno dei feriti, che hanno un'età compresa tra i 12 e i 42 anni, è in pericolo di vita. Sei di loro sono stati trasportati all'ospedale San Maurizio di Bolzano, di cui uno in elicottero a causa di fratture al bacino, mentre gli altri sono stati medicati sul posto.

L'incidente, che poteva avere conseguenze ben più pesanti, è avvenuto su una strada in leggera discesa, intorno alle 19, quando la sfilata era già terminata e si stavano ricoverando i carri. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce bianca, la Croce rossa e i carabinieri, che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica quanto avvenuto.

L'area è stata subito isolata e messa in sicurezza. Il personale sanitario ha avviato sul posto le prime cure sui feriti più lievi, mentre le ambulanze hanno trasportato sei persone (quattro codici verdi e due gialli) nei pronto soccorso della zona per la cure del caso.