Esplosione in una fabbrica: 3 morti. Nel 2020 un'altra tragedia nella stessa azienda

Drammatico incidente nella fabbrica Sabino Esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti. Nella mattina di oggi, mercoledì 13 settembre, una violenta esplosione si è verificata nello stabilimento, causando la morte di almeno tre persone. Le vittime erano originarie di Palata (Campobasso), di Lanciano (Chieti) e di Casalbordino (Chieti).

Incidente alla Sabino Esplodenti: tre morti

Oltre alle tre vittime accertate ci sarebbero anche diversi feriti. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Ortona e il 118. Dalle prime informazioni a provocare i tre decessi sarebbe stata la forte esplosione. Nel 2020 sempre nella stessa azienda hanno perso la vita tre operai. Domani è in programma l'udienza preliminare per il processo. Dieci gli imputati.

"Ci sono delle notizie ancora sommarie e frammentarie ma confermo l'esplosione alla Sabino Esplodenti". Così il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci all'Ansa. Il primo cittadino di Casalbordino è in costante contatto con il vice sindaco Carla Zinni che è a sua volta in collegamento con la prefettura di Chieti. Sul luogo dell'esplosione ci sono 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia di stato e polizia locale.

I precedenti

Anche nell'esplosione che si verificò nel dicembre del 2020 alla Esplodenti Sabino di Casalbordino ci furono tre vittime. La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e si trova a Casalbordino, in provincia di Chieti. L'ultimo incidente mortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo morì nell'esplosione di un deposito alle porte di Teramo. L'azienda del Vastese non è nuova a queste tragedie: nella stessa fabbrica nel 1992 è morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta; e nel 2009 due persone sono rimaste ferite gravemente in un'esplosione.

La tragedia del 2020

Nel drammatico incidente avvenuto il 21 dicembre del 2020 persero la vita Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino (Ch); Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri (Ch), e Nicola Colameo, 46 anni, di Guilmi (Ch). Omicidio colposo plurimo e disastro e danno colposo furono i reati ipotizzati per la tragedia dalla procura di Vasto. Le vittime stavano spostando una cassa contenente razzi di segnalazione in uso alle imbarcazioni. Si trattava di materiale a basso potenziale esplosivo. La fabbrica fu messa sotto sequestro. Sott'inchiesta finirono il legale rappresentante e due dirigenti della società, che si occupa di demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi.

+ Notizia in aggiornamento +

Continua a leggere su Today.it...