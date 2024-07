Terribile incidente: finiscono con l'auto nel fiume Po, ritrovati morti dai vigili del fuoco

Terribile incidente nella notte a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove un'auto è finita nel fiume Po nei pressi di un pontile per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Secondo i quotidiani locali a perdere la vita sono stati un uomo e una donna di 53 e 55 anni, ritrovati cadavere all'interno della vettura. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 di venerdì 5 luglio e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono andate avanti fino a questa mattina. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare le vittime e ricostruire l'accaduto.

Alla scena avrebbe assistito diversi testimoni. Sembra che l'auto, di piccola cilindrata, abbia sbandando finendo in testacoda prima di finire in acqua. La vettura avrebbe galleggiato per alcuni metri prima di inabissarsi. Resta da capire se il decesso sia stato causato dall'urto molto violento oppure se siano annegati. Le due vittime sarebbero state ritrovate all'interno con le cinture ancora allacciata. L'auto è stata poi recuperata con un mezzo meccanico e una gru.