Auto con quattro ragazzi si schianta contro un muro e prende fuoco: morto un 18enne

Incidente mortale nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre a Caselle Torinese. Secondo le prime informazioni, una Ford Ka con a bordo quattro ragazzi, tutti residenti nella cittadina del Piemonte, si è schiantata contro il muro di un ex lanificio in via alle Fabbriche. Nulla da fare per il ragazzo che era alla guida. Come riporta TorinoToday, Blendi Halili, di soli 18 anni, è rimasto incastrato ed è morto carbonizzato all'interno del veicolo che ha preso fuoco. Gli altri tre giovani, due 18enni e un 17enne, sono riusciti a uscire mettendosi in salvo e sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Centrale e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull'accaduto. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.