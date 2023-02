Tragico incidente al casello in autostrada: morte due donne

Lo schianto a forte velocità. L'auto che si accartoccia su se stessa e diventa un groviglio di lamiere. Una trappola fatale per loro. Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Milano, costato la vita a due donne di 54 e 60 anni. Il dramma si è consumato alle 2.30 alla barriera di Milano Ghisolfa sulla A4, in direzione Torino. Stando alle prime informazioni finora apprese, la vettura su cui viaggiavano le due vittime sarebbe stata tamponata violentemente da un secondo veicolo guidato da un uomo. Dopo l'impatto, le macchine sono poi finite contro la struttura del casello.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, per le donne non c'è stato nulla da fare: sono morte praticamente sul colpo. Un 39enne, anche lui ferito in maniera seria, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo: le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.