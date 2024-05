Auto ribaltate, inferno di lamiere e giù dal viadotto: morti quattro giovani

Sabato sera tragico sulle strade casertane dove si contano quattro morti, tutti giovanissimi, in due incidenti stradali. L'indicente più grave a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate lungo la strada che collega la città dell'agro aversano a Giugliano in Campania: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni - e tre sono rimasti gravemente feriti.

Frontale tra due auto a Villa Literno, morti tre giovanissimi

Lo scontro alle 4 del mattino quando due auto, una 500 X ed una 500 Abarth, si sono scontrate frontalmente, non lontano dallo svincolo della Nola-Villa Literno. A bordo dell'Abarth viaggiavano 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 25 ed i 20 anni. Inutili i soccorsi per i tre giovani passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso di una 20enne di Santa Maria Capua Vetere e di due ragazzi, almeno uno dei quali sarebbe di origini straniere. Il quarto occupante dell'Abarth, residente a Giugliano, è rimasto invece gravemente ferito. Feriti anche i due occupanti della 500 X, una coppia di 54enni. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Casal di Principe.

Sbalzato dall'auto, ventenne cade dal viadotto della variante di Caserta

In un altro incidente sulla variante di Caserta un ventenne è rimasto ucciso dopo essere sbalzato fuori dalla propria auto, cadendo poi da un viadotto: si tratta di un 20enne di Maddaloni. L'amico che era con lui, invece, è ricoverato in gravi condizioni al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Dai primi rilievi la Peugeot con a bordo i due giovani si sarebbe ribaltata più volte intorno a mezzanotte e mezza. In seguito all'impatto uno dei due ragazzi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è finito fuori dalla carreggiata, cadendo dal viadotto. L'amico è stato invece trovato incastrato tra le lamiere dell'auto.