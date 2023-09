La moto di due sposini finisce contro un'auto: lei muore sul colpo, lui è gravissimo

Tragedia sulle strade di Cassino. Oggi, 9 settembre, una coppia di giovani sposi che percorreva la strada Cassino-Formia in sella a una moto si è scontrata con un'auto. La moglie è morta, il marito è in condizioni disperate in ospedale. La vittima è Graziella Parente di Coreno Ausonio (31 anni).

A fine luglio Graziella aveva pronunciato il fatidico "sì" davanti al suo Francesco (33 anni di Ausonia). Poi la coppia era partita per il viaggio di nozze ed era tornata in Italia da pochissimo. Il loro mezzo è finito contro una Fiat 500 guidata da una giovane di San Giorgio a Liri. Graziella è morta poco dopo l'impatto. I carabinieri della compagnia di Pontecorvo indagano per ricostruire la dinamica.

