Investe e uccide nota artista, poi per 25 giorni fa finta di niente

Per 25 giorni ha fatto finta di nulla e ha condotto una vita normale "dimenticando" di avere investito e ucciso, anche se involontariamente, una giovane donna che camminava lungo la superstrada Cassino-Sora. Adesso il 40enne accusato di avere provocato la morte di Diana Zahaire, 22enne artista romena nota per i suoi quadri e i suoi ritratti, è ai domiciliari e ci resterà fino all'inizio del processo.

Cosa sappiamo dell'incidente? Come ricostruisce FrosinoneToday, lo scorso 12 settembre Diana Zahaire stava percorrendo a piedi la superstrada Cassino-Sora. La giovane è stata investita e lasciata sull'asfalto. Se fosse stata soccorsa avrebbe avuto delle possibilità di sopravvivere. Secondo l'accusa a colpire la giovane è stato l'indagato, un quarantenne operaio Stellantis residente a Sant'Elia Fiumerapido, al volante della sua Panda. Dopo l'impatto l'uomo sarebbe andato a lavorare come se nulla fosse e altrettanto avrebbe fatto per le successive tre settimane. Poi la svolta nelle indagini, l'arresto da parte dei carabinieri e la scarcerazione da parte del gip del tribunale. Una decisione alla quale si è opposta la Procura di Cassino che ha presentato ricorso in Cassazione. Ieri sera la decisione con il ripristino dei domiciliari.