Madre si schianta contro il muretto: figlia di 13 anni sbalzata fuori dall'auto, è morta sul colpo

Drammatico incidente giovedì sera sulla strada provinciale 99, che collega Cellamare a Noicattaro (Bari): è morta una 13enne. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava la vittima, guidata dalla madre, sarebbe finita contro un muretto a secco. Le forze dell'ordine sono giunte sul luogo per ricostruire la dinamica. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto per motivi ancora da ricostruire: inevitabile l'impatto con un muretto dopo che il mezzo avrebbe "ruotato" più volte su se stesso. La 13enne secondo le prime informazioni non indossava la cintura, è stata sbalzata fuori dal veicolo. La madre, ora sotto shock, non ha riportato gravi ferite.

Scossa la comunità di Cellamare: "Addolorato e profondamente scosso - scrive il sindaco del comune barese, Gianluca Vurchio - Cellamare piange la scomparsa di un piccola ragazza di appena 13 anni. Anche lei maledettamente tolta all'amore della sua vita per un tragico incidente stradale avvenuto poco fa sulla Cellamare-Noicattaro. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti ed amici. Ti sia lieve la terra, Benedetta, piccola anima di Dio. Che gli angeli ti accolgano in paradiso".

Ieri in un altro incidente, sempre in Puglia, a Canosa, sono morti due ragazzi di 17 e 19 anni. La moto su cui viaggiavano si è schiantata contro un furgone. E' una strage quotidiana, quella sulle strade, che non si ferma mai. Nel 2022 sono stati 3.159 i morti, valori in crescita rispetto al 2021 ma ancora in lieve diminuzione nel confronto con il 2019, l'ultimo anno pre Covid. Tutto fa pensare purtroppo che il 2023 segnerà numeri in crescita. Giovanissimi, per lo più 20enni: sono loro le vittime e i feriti più frequenti secondo i dati Istat.

