Auto finisce nel canale: vigile del fuoco sente il botto, si tuffa e salva donna intrappolata. Morto un uomo

Tragedia in località Ca' Pasqua a Chioggia (Venezia) nella notte. Ancora un incidente mortale. Un'auto con a bordo due 30enni, proveniente da Cavarzere e diretta a Chioggia, è uscita fuori strada ed è finita in canale, per cause ancora da accertare.

Il primo a intervenire è stato un vigile del fuoco capo reparto, fuori servizio, del comando di Chioggia. Da casa sua ha sentito il botto e, dopo aver allertato la centrale, si è tuffato ed è riuscito a trarre in salvo, da una porta posteriore, la donna prima che l'automobile si inabissasse del tutto. La donna, sotto shock, è stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Le sue condizioni non preoccupano.

L'intervento è stato complicato anche dalla pioggia delle ultime ore, che aveva reso torbida l'acqua. I tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Chioggia e dei sommozzatori di Venezia sono stati vani per l'uomo che era con lei, che è morto. Alle squadre del 115 il compito di recuperare, con l'autogru, il veicolo ed estrarre il corpo. Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.

Altro incidente mortale tra Preganziol e Mogliano

Sempre in Veneto, ieri sera si è verificato un altro incidente mortale. Lo schianto tra Preganziol e Mogliano (Treviso), è morto un 28enne. Il giovane di Mogliano, a bordo della propria moto, si è scontrato con un'auto su cui stava viaggiando un 55enne di Casale sul Sile ed è stato sbalzato sull'asfalto, a diversi metri di distanza. Impatto violentissimo, è deceduto sul colpo. Le dinamiche dell'incidente è ancora da ricostruire.