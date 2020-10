Schianto contro i cinghiali in autostrada: due morti e un ferito

Due morti e un ferito: questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 nel tratto nei pressi di Novara dell'autostrada A26 in direzione Gravellona Toce. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano avrebbe investito due grossi cinghiali che stavano attraversando la strada finendo fuori strada.

L'incidente, avvenuto nella notte tra mercoledì 30 settembre e oggi, giovedì 1 ottobre, si è verificato poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139. A bordo della vettura viaggiavano tre uomini: come anticipato ad inizio articolo, due di loro sono deceduti, mentre il terzo, colui che si trovava alla guida dell'automobile, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.