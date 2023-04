Incidente d'auto per Ciro Immobile: travolto da un tram

Ciro Immobile è stato coinvolto in un incidente stradale con un tram. Domenica mattina 16 aprile il calciatore della nazionale italiana di calcio e capitano della Lazio si trovava a Roma in auto con una delle figlie quando è stato travolto da un tram che ha impattato con l'auto distruggendola.

Come sta Ciro Immobile

Immobile sta bene ma ha un dolore alla spalla. "Il tram è passato con il rosso" ha detto il calciatore subito dopo l’incidente.

Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

Secondo quanto si è appreso Immobile con la sua auto stava attraversando Ponte Matteotti, tra i quartieri Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio Olimpico. La sua Jeep si è scontrata con il tram numero 19 poco dopo le 8 di mattina: nell’impatto si sono aperti gli airbag e l’auto si è accartocciata nella parte anteriore. Sul posto sono arrivati i mezzi della polizia municipale e del 118. Il personale medico è salto a bordo del tram per sincerarsi delle condizioni dei passeggeri e una persona è stata portata in ospedale per accertamenti.

L’area è stata transennata e sono in corso i rilevamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

