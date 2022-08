Cisterna in fiamme sull’A21 dopo lo schianto con un furgone: due morti

Tragico incidente stradale sull'A21, in provincia di Piacenza tra Caorso e Castelvetro, a seguito di un violento scontro avvenuto tra un furgone e un’autocisterna, incendiatasi subito dopo l’impatto. Due le vittime estratte carbonizzate dalle lamiere dai vigili del fuoco: il conducente del furgone tamponato dall’autocisterna e il camionista alla guida del mezzo. Entrambi devono essere ancora identificati.

Cinque i mezzi coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla A21, compreso un camion tamponato a sua volta dal furgone. Il conducente ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa in sostegno ai tanti automobilisti rimasti bloccati.

(Immagini di Leonardo Trespidi)