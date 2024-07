Schianto frontale tra moto e scooter, i mezzi prendono fuoco: tre morti

È di tre morti il gravissimo bilancio di un incidente stradale verificatosi domenica sera 14 luglio alle porte di Cori, comune di circa diecimila abitanti in provincia di Latina. Nello scontro frontale tra una moto e uno scooter hanno perso la vita tutte le persone a bordo dei due mezzi. La tragedia si è consumata poco dopo le 20, lungo la strada per Giulianello.

La moto, guidata da un 46enne originario di Sezze, per cause ancora da accertare avrebbe centrato frontalmente un motorino con in sella un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14. Tutti sono morti sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che hanno tentato di tutto per salvare le tre vite.

Nel violento impatto i due mezzi hanno preso fuoco e i passeggeri sono volati per diversi metri sull'asfalto. Una scena terribile quella che si è presentata ai soccorritori. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si trovavano a passare nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cori, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore.