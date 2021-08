Tragico schianto frontale, l'impatto è devastante: tre morti e tre feriti

Gravissimo incidente stradale oggi in Calabria, sulla statale 106 tra i comuni di Corigliano Rossano e Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Due persone sono morte sul colpo. E' poi morta durante il tragitto in elisoccorso verso l'ospedale di Cosenza un'altra delle persone rimaste ferite nello scontro.

Incidente tra Corigliano e Cassano. 3 morti e 3 feriti

Un altro ferito versa in gravi condizioni. All'interno dei veicoli c'erano in totale 7 passeggeri. Oltre all'elisoccorso, dopo lo schianto, sono intervenute anche 3 ambulanze ed elisoccorso e i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre i feriti dalle lamiere. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte sul fiume Crati. Le due auto coinvolte in uno scontro frontale sono una Mercedes e una Renault Clio. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e sono stata istituite deviazioni su strada provinciale.