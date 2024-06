Denuncia marito e moglie per maltrattamenti, loro la investono con l'auto

Una donna investita da un'auto mentre porta a spasso il cane e una coppia arrestata con l'accusa di averla travolta volontariamente. Quello accaduto la notte tra 3 e 4 giugno a Collegno, alle porte di Torino, non sarebbe un "banale" incidente stradale. I tre, secondo quanto emerso, si conoscevano e la coppia avrebbe deliberatamente tentato di uccidere la donna. Pare infatti che la vittima abbia in passato vissuto con i due, ma stanca di presunti maltrattamenti li ha denunciati. L'auto che le piomba di sopra mandandola in ospedale sarebbe la risposta.

L'incidente avviene in viale XXIV maggio, una donna di 51 anni viene investita da un'auto che allontana a gran velocità. Soccorsa e portata in ospedale, i medici accertano traumi e lesioni con 90 giorni di prognosi. I carabinieri trovano l'auto che ha investito la donna: è danneggiata nella parte anteriore e abbandonata non lontano dal punto d'impatto. I proprietari sono un uomo di 53 anni e una donna di 43.

Emerge quindi il legame tra la donna investita e i proprietari dell'auto. La malcapitata era stata ospite a casa della coppia per un breve periodo, ma poi li aveva denunciati per maltrattamenti ed era andata via. L'incidente sarebbe una vendetta.

Marito e moglie sono stati fermati e portati in carcere. A incastrarli ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona: hanno ripreso la coppia mentre si avvicina alla vittima a piedi, poi i tre litigano e infine marito e moglie risalgono in auto investendo la donna.