Travolta da un'auto mentre è sul marciapiede: morta una donna

Ogni tentativo di salvarla è stato inutile. È morta poco dopo essere stata trasportata all'Humanitas di Milano la donna di 77 anni rimasta gravemente ferita in un incidente in via Inganni angolo via Lorenteggio nel pomeriggio di venerdì 8 settembre. Lo riporta MilanoToday.

La donna, che si trovava sul marciapiede, è stata travolta da un'auto che si era ribaltata dopo uno schianto con un'altra vettura. L'incidente è accaduto poco dopo le 17.30. Ricoverato in prognosi riservata al Policlinico l'uomo di 84 anni che era con la vittima. Feriti in modo serio anche le due persone che si trovavano nell'auto ribaltata. Si tratta di due 77enni, marito e moglie, liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportati in codice giallo al San Raffaele.

