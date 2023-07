Auto finisce fuori strada alla rotonda e si ribalta: morti marito, moglie e suocera

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Eboli, in provincia di Salerno. Per cause da accertare, l'Audi su cui viaggiavano ha sfondato il guardrail e si è ribaltata più volte, finendo nel piazzale adiacente alla rotatoria in zona Cioffi.

Le vittime sono Aniello Rozza di 67 anni, che era alla guida dell'auto, la moglie Virgilia Iovino, di 65 anni, e la mamma della donna, Santina De Riggi, 92 anni. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto il personale dell'Anas e i carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Continua a leggere su Today.it...